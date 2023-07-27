Мошина (Куликова) (Куликова) Степанида Данилова
Место рожденияд. Куликова Яланского прихода
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Куликов Данил
Дочь: Новопашенная (мошина) Анна Осипова
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Дочь: Ергина - Сутягина Наталья Осипова
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Стефан Осипов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Яков Осипов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Петр Иосифов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Дочь: Афанасия Иосифова
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Дочь: Ольга Осипова
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Петр Осипов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Адриан Осипов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Дочь: Лукия Осипова
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Павел Осипов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев
Сын: Мошин Даниил Иосифов
Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев