Мошина (Куликова) (Куликова) Степанида Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошина (Куликова) (Куликова) Степанида Данилова

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Место рождения

д. Куликова Яланского прихода

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Куликов Данил

Мать: не указана

д. Куликова Яланского прихода
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Новопашенная (мошина) Анна Осипова

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ергина - Сутягина Наталья Осипова

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Мошин Стефан Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1804

Сын: Мошин Яков Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.11.1808

Муж: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Рождение ребёнка
29.06.1809

Сын: Мошин Петр Иосифов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.10.1810

Дочь: Афанасия Иосифова

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1812

Сын: Мошин Георгий Иосифов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1813

Дочь: Ольга Осипова

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.12.1816

Сын: Мошин Петр Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.04.1818

Сын: Мошин Терентий Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.08.1819

Сын: Мошин Адриан Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.12.1820

Дочь: Лукия Осипова

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1822

Сын: Мошин Павел Осипов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1824

Сын: Мошин Даниил Иосифов

Отец ребёнка: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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