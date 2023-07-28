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Мошин Стефан Осипов

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Мать: Мошина (куликова) Степанида Данилова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.06.1812

Жена: Мошина Федосья Федорова

Рождение ребёнка
04.01.1821

Дочь: Анисья Стефанова

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Мошин Ларион Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1828

Сын: Мошин Фока Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1829

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1831

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1832

Сын: Мошин Иван Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1834

Сын: Мошин Василий Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.02.1836

Сын: Мошин Прокопий Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Мошин Яков Стефанов

Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно