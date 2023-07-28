Мошин Стефан Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
Около ?.06.1812
Жена: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
04.01.1821
Дочь: Анисья Стефанова
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
19.09.1828
Сын: Мошин Фока Стефанов
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
09.12.1829
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
20.06.1831
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
19.11.1832
Сын: Мошин Иван Стефанов
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
28.12.1834
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
29.02.1836
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Мошин Яков Стефанов
Мать ребёнка: Мошина Федосья Федорова
Смерть
Неизвестно