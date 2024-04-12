Мошина (Клепикова) Федосья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Бракосочетание
Около ?.06.1812
Муж: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
04.01.1821
Дочь: Анисья Стефанова
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
19.09.1828
Сын: Мошин Фока Стефанов
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
09.12.1829
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
20.06.1831
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
19.11.1832
Сын: Мошин Иван Стефанов
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
28.12.1834
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
29.02.1836
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Мошин Яков Стефанов
Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов
Смерть
Неизвестно