Мошина (Клепикова) Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошина (Клепикова) Федосья Федорова

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.06.1812

Муж: Мошин Стефан Осипов

Рождение ребёнка
04.01.1821

Дочь: Анисья Стефанова

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Мошин Ларион Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1828

Сын: Мошин Фока Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.12.1829

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.06.1831

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.11.1832

Сын: Мошин Иван Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.12.1834

Сын: Мошин Василий Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.02.1836

Сын: Мошин Прокопий Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Мошин Яков Стефанов

Отец ребёнка: Мошин Стефан Осипов

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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