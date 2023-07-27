Ергина - Сутягина (Мошина) Наталья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина - Сутягина (Мошина) Наталья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Мошин Осип (Иосиф) Алексиев

Мать: Мошина (куликова) Степанида Данилова

Бракосочетание
22.01.1809

Муж: Ергин Семен Михайлов

Рождение ребёнка
15.07.1810

Сын: Сутягин Иакинф

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.01.1814

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1817

Дочь: Ергина Марфа

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1819

Дочь: Агапия

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.01.1823

Сын: Ергин Антоний

Отец ребёнка: не указан

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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