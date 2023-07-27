Ергина - Сутягина (Мошина) Наталья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Бракосочетание
22.01.1809
Муж: Ергин Семен Михайлов
Рождение ребёнка
15.07.1810
Сын: Сутягин Иакинф
Рождение ребёнка
29.01.1814
Дочь: Анна Семенова
Рождение ребёнка
28.06.1817
Дочь: Ергина Марфа
Рождение ребёнка
05.04.1819
Дочь: Агапия
Рождение ребёнка
16.01.1823
Сын: Ергин Антоний
Смерть
Неизвестно