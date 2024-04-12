Новопашенная (Воробьева) (Воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Воробьева) (Воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)

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Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Воробьев Нефед

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1822

Муж: Новопашенной Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
23.12.1823

Сын: Новопашенной Даниил Артемиев

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда Артемьева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Рождение ребёнка
12.01.1827

Дочь: Татьяна Артемиева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1829

Дочь: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1831

Сын: Новопашенной Евфимий Артемьев

Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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