Новопашенная (Воробьева) (Воробьева) Параскева Нефедова (Мефодиева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Воробьев Нефед
Бракосочетание
30.01.1822
Рождение ребёнка
23.12.1823
Сын: Новопашенной Даниил Артемиев
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Надежда Артемьева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
12.01.1827
Дочь: Татьяна Артемиева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
04.04.1829
Дочь: Воинкова (новопашеннова) Марья Артемьева
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Рождение ребёнка
03.01.1831
Сын: Новопашенной Евфимий Артемьев
Отец ребёнка: Новопашенной Артемий Михайлов
Смерть
Неизвестно