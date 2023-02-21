Шулинин Степан Петрович
Место рожденияБобровская
Дата рожденияОколо 1690
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690
Отец: Шулинин Пётр Семёнович
Мать: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Шулинин Лаврентий Степанович
Мать ребёнка: Шулинина Дарья
Бобровская
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Гликерия Степановна
Мать ребёнка: Шулинина Дарья
Бобровская
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Шулинина Дарья
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулинина Дарья
Смерть
1761
Бобровская