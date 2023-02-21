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Шулинин Степан Петрович

Место рождения

Бобровская

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Шулинин Пётр Семёнович

Мать: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Шулинин Лаврентий Степанович

Мать ребёнка: Шулинина Дарья

Бобровская
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Гликерия Степановна

Мать ребёнка: Шулинина Дарья

Бобровская
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Шулинина Дарья

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Дарья

Смерть
1761
Бобровская
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