Шулинина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.05.1753
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Шулинин Лаврентий Степанович
Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович
Бобровская
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Гликерия Степановна
Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович
Бобровская
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1753
Бобровская