Шулинина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.05.1753

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Шулинин Лаврентий Степанович

Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович

Бобровская
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Гликерия Степановна

Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович

Бобровская
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Шулинин Степан Петрович

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Степан Петрович

Смерть
01.05.1753
Бобровская
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