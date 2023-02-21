Шулинин Лаврентий Степанович
Место рожденияБобровская
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти08.01.1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Шулинин Степан Петрович
Мать: Шулинина Дарья
Бобровская
Рождение ребёнка
05.03.1745
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
12.09.1746
Сын: Шулинин Алексей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Первушина Дарья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
12.03.1751
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агриппина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Логинова Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
17.05.1766
Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шулинин Захарий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулинина Марфа Андреевна
Смерть
08.01.1802
Бобровская