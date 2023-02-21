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Шулинин Лаврентий Степанович

Место рождения

Бобровская

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

08.01.1802

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Шулинин Степан Петрович

Мать: Шулинина Дарья

Бобровская
Рождение ребёнка
05.03.1745

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
12.09.1746

Сын: Шулинин Алексей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Первушина Дарья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
12.03.1751

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агриппина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Логинова Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
17.05.1766

Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шулинин Захарий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Шулинина Марфа Андреевна

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Марфа Андреевна

Смерть
08.01.1802
Бобровская
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