Шулинина (Красикова) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулинина (Красикова) Марфа Андреевна

Шулинина (Красикова) Марфа Андреевна

Место рождения

Бобровская

Дата рождения

1708

Дата смерти

16.04.1794

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Красиков Андрей Дмитриевич

Мать: не указана

Бобровская
Рождение ребёнка
05.03.1745

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
12.09.1746

Сын: Шулинин Алексей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Первушина Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
12.03.1751

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агриппина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Логинова Фекла Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
17.05.1766

Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Рождение ребёнка
1772

Сын: Шулинин Захарий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Лаврентий Степанович

Смерть
16.04.1794
Маслянка
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