Шулинина (Красикова) Марфа Андреевна
Место рожденияБобровская
Дата рождения1708
Дата смерти16.04.1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Красиков Андрей Дмитриевич
Бобровская
Рождение ребёнка
05.03.1745
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
12.09.1746
Сын: Шулинин Алексей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Первушина Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
12.03.1751
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агриппина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Логинова Фекла Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
17.05.1766
Сын: Шулинин Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шулинин Захарий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулинин Лаврентий Степанович
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.1794
Маслянка