Шулинина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинина Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Шулинин Степан Петрович

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1695

Сын: Шулинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1703

Сын: Шулинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1705

Сын: Шулинин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Рождение ребёнка
1707

Сын: Шулинин Илья Петрович

Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно
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