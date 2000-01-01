Шулинина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1703
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Рождение ребёнка
1707
Отец ребёнка: Шулинин Пётр Семёнович
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно