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Шулинин Михаил Петрович

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Место рождения

Бобровская

Дата рождения

1705

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Шулинин Пётр Семёнович

Мать: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
26.09.1739

Сын: Шулинин Никита Михайлович

Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шулинин Варнава Михайлович

Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шулинин Сидор Михайлович

Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Агриппина Дмитриевна

Смерть
1760
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