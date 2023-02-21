Шулинин Михаил Петрович
Место рожденияБобровская
Дата рождения1705
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Шулинин Пётр Семёнович
Мать: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
26.09.1739
Сын: Шулинин Никита Михайлович
Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шулинин Варнава Михайлович
Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Шулинина Агриппина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1760