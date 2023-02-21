Шулинина (Воробьёва) Агриппина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1739
Сын: Шулинин Никита Михайлович
Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Шулинин Варнава Михайлович
Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно