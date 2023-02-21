Шулинина (Воробьёва) Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулинина (Воробьёва) Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1739

Сын: Шулинин Никита Михайлович

Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Шулинин Варнава Михайлович

Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1741

Сын: Шулинин Сидор Михайлович

Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Шулинин Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулинин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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