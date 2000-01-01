Шулинин Пётр Семёнович
Место рожденияБобровская
Дата рожденияДо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650
Отец: Шулинин Семён Емельянович
Мать: не указана
Бобровская
Рождение ребёнка
Около 1690
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1703
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Шулинина Варвара
Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулинина Варвара
Смерть
Неизвестно