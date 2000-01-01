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Шулинин Пётр Семёнович

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Место рождения

Бобровская

Дата рождения

До 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1650

Отец: Шулинин Семён Емельянович

Мать: не указана

Бобровская
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Шулинин Степан Петрович

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1693

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1695

Сын: Шулинин Иван Петрович

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1703

Сын: Шулинин Иван Петрович

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1705

Сын: Шулинин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Рождение ребёнка
1707

Сын: Шулинин Илья Петрович

Мать ребёнка: Шулинина Варвара

Бобровская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулинина Варвара

Смерть
Неизвестно
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