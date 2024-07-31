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Найденков Александр Семенович

Место рождения

Село Большие-Угоны Курской области

Дата рождения

03.11.1918

Дата смерти

?.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918

Отец: Найденко Семен Алексеевич

Мать: (Желудкова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Найденков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна

Смерть
?.07.1976
Похороны
Неизвестно

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