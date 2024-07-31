Найденков Александр Семенович
Место рожденияСело Большие-Угоны Курской области
Дата рождения03.11.1918
Дата смерти?.07.1976
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Найденков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Найденкова (Клюева) Мария Ивановна
Смерть
?.07.1976
Похороны
Неизвестно