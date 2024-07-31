Найденкова (Клюева) Мария Ивановна
Место рожденияСело Большие-Угоны Курской области
Дата рождения?.01.1921
Дата смерти?.01.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найденков Александр Семенович
Рождение ребёнка
20.10.1948
Сын: Найденков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Найденков Александр Семенович
Смерть
?.01.1985
Похороны
Неизвестно