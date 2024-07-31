Найденкова (Клюева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденкова (Клюева) Мария Ивановна

Место рождения

Село Большие-Угоны Курской области

Дата рождения

?.01.1921

Дата смерти

?.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1921

Отец: Клюев Иван Алексеевич

Мать: Клюева (Коротеева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Найденков Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найденков Александр Семенович

Рождение ребёнка
20.10.1948

Сын: Найденков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Найденков Александр Семенович

Смерть
?.01.1985
Похороны
Неизвестно

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