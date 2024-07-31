(Желудкова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Желудкова) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1918 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найденко Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найденко Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Найденков Александр Семенович

Отец ребёнка: Найденко Семен Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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