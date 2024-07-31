Найденко Семен Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденко Семен Алексеевич

Место рождения

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

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Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Найденко Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Найденков Александр Семенович

Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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