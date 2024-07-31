Найденко Семен Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Найденко Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1918
Сын: Найденков Александр Семенович
Мать ребёнка: (Желудкова) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно