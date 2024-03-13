Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна

Место рождения

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Перовка, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Бракосочетание
05.02.1906

Муж: Домерацкий Александр Иларионович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Бракосочетание
05.02.1906

Муж: не указан

Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: (Домерацкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Домерацкий Александр Иларионович

Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Ларіоновъ Домерацкій и жена его Нелагея Сергѣева, оба православные. https://kurl.ru/QGunm
Смерть
Неизвестно

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