Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Бракосочетание
05.02.1906
Муж: не указан
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: (Домерацкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Домерацкий Александр Иларионович
Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Ларіоновъ Домерацкій и жена его Нелагея Сергѣева, оба православные. https://kurl.ru/QGunm
Смерть
Неизвестно