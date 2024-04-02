Домерацкий Александр Иларионович
Место рождения
Дата рождения13.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884
запись о рождени https://clck.ru/393Rt2
Бракосочетание
05.02.1906
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1911
Дочь: (Домерацкая) Мария Александровна
Мать ребёнка: Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна
Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Ларіоновъ Домерацкій и жена его Нелагея Сергѣева, оба православные. https://kurl.ru/QGunm
Смерть
Неизвестно