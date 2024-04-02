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Домерацкий Александр Иларионович

Место рождения

Бердский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

13.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1884

Отец: Домерацкий Ларион Францевич

Мать: Домерацкая (Николаева) Агрипена Логиновна

Бердский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
запись о рождени https://clck.ru/393Rt2
Бракосочетание
05.02.1906

Жена: Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Иларіоновъ Домерацкій, православный, первымъ бракомъ 21 год. Оренбургскаго уѣзда села Петровскаго крестьянская дѣвица Пелагея Сергѣева Жирникова, православная первымъ... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1911

Дочь: (Домерацкая) Мария Александровна

Мать ребёнка: Домерацкая (Жирникова) Пелагея Сергеевна

Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Оренбургскій мѣщанинъ Александръ Ларіоновъ Домерацкій и жена его Нелагея Сергѣева, оба православные. https://kurl.ru/QGunm
Смерть
Неизвестно

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