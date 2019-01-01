село Петровское, село Петровское, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Петровское

Саракташский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
232Петровское (Крашенинниково), с. вл.при рч. Асселе.12055119295337Церковь православная 1, волостное правление, кожевенных заводов 9, базар еженедельно.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
Сц. Петровское20Ел. Дм. и дети ее: Ник., Дм., Петр и Анд. Алекс. Крашенинниковы32636122

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Петровская волость
214. Петровское (Крашенниниково), село бывшее владельческое, при речке Асселе, дворов 144, жителей 678, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь правосл Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Петровская волость
село Петровское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Саракташский район
74843Петровскоесело51°52'с.ш.56°34'в.д.M-40-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Саракташский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
53641440101с Петровскоесело
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