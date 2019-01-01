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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
232Петровское (Крашенинниково), с. вл.при рч. Асселе.12055119295337Церковь православная 1, волостное правление, кожевенных заводов 9, базар еженедельно.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
Сц. Петровское20Ел. Дм. и дети ее: Ник., Дм., Петр и Анд. Алекс. Крашенинниковы32636122
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
214. Петровское (Крашенниниково), село бывшее владельческое, при речке Асселе, дворов 144, жителей 678, волостное правление (уездный город в 120 верстах), церковь правосл Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Петровское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74843Петровскоесело51°52'с.ш.56°34'в.д.M-40-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53641440101с Петровскоесело