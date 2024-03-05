Асмаловский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Асмаловский Виктор Викторович

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Михаил Викторович

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Викторовна

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Иван Викторович

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Николай Викторович

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Александр Викторович

Мать ребёнка: Асмаловская Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмаловская Василиса

Смерть
Неизвестно
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