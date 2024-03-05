Асмаловский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Рождение ребёнка
1926
Сын: Асмаловский Виктор Викторович
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Михаил Викторович
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Викторовна
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Иван Викторович
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Николай Викторович
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Александр Викторович
Мать ребёнка: Асмаловская Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асмаловская Василиса
Смерть
Неизвестно