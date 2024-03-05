Асмаловский Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асмаловский Виктор
Мать: Асмаловская Василиса
Рождение ребёнка
17.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Виктор Александрович
Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно