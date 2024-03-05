Асмаловский Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асмаловский Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асмаловский Виктор

Мать: Асмаловская Василиса

Рождение ребёнка
17.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Виктор Александрович

Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асмаловский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Асмаловская Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмаловская Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно
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