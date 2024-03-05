Асмаловская Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Асмаловский Виктор Викторович
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Михаил Викторович
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Викторовна
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Иван Викторович
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Николай Викторович
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асмаловский Александр Викторович
Отец ребёнка: Асмаловский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асмаловский Виктор
Смерть
Неизвестно