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Асмаловский Виктор Викторович

Место рождения

д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР

Дата рождения

1926

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Асмаловский Виктор

Мать: Асмаловская Василиса

д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Военная служба
Между ?.10.1943 и Неизвестно
Род войск: Пехота
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асмаловская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Асмаловская Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Асмаловская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асмаловская Елена

Смерть
1996
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