Асмаловский Виктор Викторович
Место рожденияд. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Дата рождения1926
Дата смерти1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Асмаловский Виктор
Мать: Асмаловская Василиса
д. Медведовка, Краснопольский район, Могилевская область, Белорусская ССР
Военная служба
Между ?.10.1943 и Неизвестно
Род войск: Пехота
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асмаловская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Асмаловская Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Асмаловская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асмаловская Елена
Смерть
1996