Klassen Jacob J E 19.01.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen Jacob J E

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.01.1868, Степовое, Дніпропетровська область

умер 09.09.1947, Blumenort, Manitoba, Canada

Мать
(Ens) Elizabeth03.05.1841 г.р.
Отец
Klassen Jacob16.01.1839 г.р.
Супруги
Klassen (Ens Enns) Margaretha G D10.01.1871 г.р.
Дети
Klassen Jacob J E24.06.1895 г.р.
(Klassen) Maria23.01.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1868

Отец: Klassen Jacob

Мать: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Крещение
26.05.1889
Марьевка, Дніпропетровська область

Крещение
26.05.1889
Марьевка, Дніпропетровська область

Бракосочетание
12.06.1894

Жена: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Степовое, Дніпропетровська область

Бракосочетание с: Margaretha ENS

Рождение ребёнка
24.06.1895

Сын: Klassen Jacob J E

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Старозаводское, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: (Klassen) Maria

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
06.04.1900

Дочь: Goerzen (Klassen) Anna

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
24.07.1902

Дочь: (Klassen) Margaretha

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
15.07.1903

Сын: Klassen Abram J.

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Место жительства
24.06.1906
Assiniboia West, Saskatchewan, Canada

Рождение ребёнка
09.02.1907

Сын: Klassen Gerhard Jacob

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
02.05.1909

Дочь: Sawatzky (Klassen) Margaretha J E

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
10.12.1911

Дочь: Schroeder (Klassen) Katharina J.

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: (Klassen) Tena

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Россия

Рождение ребёнка
02.07.1914

Сын: Klassen Gerhard Jacob

Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Иммиграция
17.08.1923
Quebec City, Quebec, Canada

Смерть
09.09.1947
Blumenort, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Blumenort, Manitoba, Canada

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