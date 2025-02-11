Klassen Jacob J E
мужской, родился 19.01.1868, Степовое, Дніпропетровська область
умер 09.09.1947, Blumenort, Manitoba, Canada
Мать(Ens) Elizabeth03.05.1841 г.р.
ОтецKlassen Jacob16.01.1839 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Klassen Jacob
Мать: (Ens) Elizabeth
Сын: Klassen Jacob J E
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: (Klassen) Maria
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: Goerzen (Klassen) Anna
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: (Klassen) Margaretha
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Сын: Klassen Abram J.
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: Sawatzky (Klassen) Margaretha J E
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: Schroeder (Klassen) Katharina J.
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Дочь: (Klassen) Tena
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D
Мать ребёнка: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D