Klassen Gerhard Jacob 02.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen Gerhard Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 02.07.1914, Маяк, Дніпропетровська область

умер 07.01.1950, Blumenort, Manitoba, Canada

Мать
Klassen (Ens Enns) Margaretha G D10.01.1871 г.р.
Отец
Klassen Jacob J E19.01.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914

Отец: Klassen Jacob J E

Мать: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Иммиграция
17.08.1923
Canada

Крещение
13.05.1940
Rhineland, Manitoba, Canada

Смерть
07.01.1950
Blumenort, Manitoba, Canada

Похороны
10.01.1950
Blumenort, Manitoba, Canada

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