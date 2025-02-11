Klassen Gerhard Jacob
мужской, родился 02.07.1914, Маяк, Дніпропетровська область
умер 07.01.1950, Blumenort, Manitoba, Canada
МатьKlassen (Ens Enns) Margaretha G D10.01.1871 г.р.
ОтецKlassen Jacob J E19.01.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1914
Маяк, Дніпропетровська область
Иммиграция
17.08.1923
Canada
Крещение
13.05.1940
Rhineland, Manitoba, Canada
Смерть
07.01.1950
Blumenort, Manitoba, Canada
Похороны
10.01.1950
Blumenort, Manitoba, Canada