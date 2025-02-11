Klassen Jacob
мужской, родился 16.01.1839, Ручаевка
умер 17.09.1916, Gnadenthal, Orange Walk, Belize
Супруги
(Ens) Elizabeth03.05.1841 г.р.
Дети
(Klassen) Katharina01.01.1862 г.р.
(Klassen) Margaretha28.04.1864 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
29.05.1860
Бракосочетание
29.05.1860
Жена: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
01.01.1862
Дочь: (Klassen) Katharina
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
28.04.1864
Дочь: (Klassen) Margaretha
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
07.04.1866
Дочь: (Klassen) Elisabeth
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
19.01.1868
Сын: Klassen Jacob J E
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
30.03.1870
Сын: Klassen Aron Jacob
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
21.02.1872
Дочь: Loewen (Klassen) Susanna
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Рождение ребёнка
05.08.1874
Дочь: Wiebe (Klassen) Anna
Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth
Смерть
17.09.1916
Gnadenthal, Orange Walk, Belize