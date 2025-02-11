Klassen Jacob 16.01.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Klassen Jacob

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1839, Ручаевка

умер 17.09.1916, Gnadenthal, Orange Walk, Belize

Супруги
(Ens) Elizabeth03.05.1841 г.р.
Дети
(Klassen) Katharina01.01.1862 г.р.
(Klassen) Margaretha28.04.1864 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
29.05.1860

Бракосочетание
29.05.1860

Жена: (Ens) Elizabeth

Бракосочетание с: Elizabeth ENS

Рождение ребёнка
01.01.1862

Дочь: (Klassen) Katharina

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Рождение ребёнка
28.04.1864

Дочь: (Klassen) Margaretha

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Рождение ребёнка
07.04.1866

Дочь: (Klassen) Elisabeth

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Klassen Jacob J E

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
30.03.1870

Сын: Klassen Aron Jacob

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
21.02.1872

Дочь: Loewen (Klassen) Susanna

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
05.08.1874

Дочь: Wiebe (Klassen) Anna

Мать ребёнка: (Ens) Elizabeth

Степовое, Дніпропетровська область

Смерть
17.09.1916
Gnadenthal, Orange Walk, Belize

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