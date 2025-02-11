Sawatzky (Klassen) Margaretha J E
женский, родилась 02.05.1909, Маяк, Дніпропетровська область
умерла 19.03.2005, Winnipeg, Manitoba, Canada
МатьKlassen (Ens Enns) Margaretha G D10.01.1871 г.р.
ОтецKlassen Jacob J E19.01.1868 г.р.
Супруги
Sawatzky Bernhard G.27.08.1902 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909
Маяк, Дніпропетровська область
Бракосочетание
22.07.1933
Муж: Sawatzky Bernhard G.
Blumenort, Manitoba, Canada
Смерть
19.03.2005
Winnipeg, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Blumenort, Manitoba, Canada