Sawatzky (Klassen) Margaretha J E 02.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Sawatzky (Klassen) Margaretha J E

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.05.1909, Маяк, Дніпропетровська область

умерла 19.03.2005, Winnipeg, Manitoba, Canada

Мать
Klassen (Ens Enns) Margaretha G D10.01.1871 г.р.
Отец
Klassen Jacob J E19.01.1868 г.р.
Супруги
Sawatzky Bernhard G.27.08.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1909

Отец: Klassen Jacob J E

Мать: Klassen (Ens Enns) Margaretha G D

Маяк, Дніпропетровська область

Бракосочетание
22.07.1933

Муж: Sawatzky Bernhard G.

Blumenort, Manitoba, Canada

Смерть
19.03.2005
Winnipeg, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Blumenort, Manitoba, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.