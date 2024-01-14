Ненадова (Береглезова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненадова (Береглезова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Береглезов Матвей

Мать: Береглезова (Солопова) Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ненадов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ненадов Михаил

Рождение ребёнка
18.05.1929

Сын: Ненадов Леонид

Отец ребёнка: Ненадов Михаил

Смерть
1994

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