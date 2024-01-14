Ненадова (Береглезова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ненадов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ненадов Михаил
Рождение ребёнка
18.05.1929
Сын: Ненадов Леонид
Отец ребёнка: Ненадов Михаил
Смерть
1994