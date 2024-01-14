Ненадов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНенадов Леонид

Ненадов Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1929

Отец: Ненадов Михаил

Мать: Ненадова (Береглезова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель «Скорой помощи»
Рождение ребёнка
29.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.