Береглезова (Солопова) Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Артамонов (Береглезова) Ефимия
Отец ребёнка: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
1905
Сын: Береглезов Филипп
Отец ребёнка: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ненадова (Береглезова) Анна
Отец ребёнка: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Береглезова) Клавдия
Отец ребёнка: Береглезов Матвей
Рождение ребёнка
1914
Сын: Береглезов Андрей
Отец ребёнка: Береглезов Матвей
Смерть
1971