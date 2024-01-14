Береглезова (Солопова) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береглезова (Солопова) Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береглезов Матвей

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Отец ребёнка: Береглезов Матвей

Рождение ребёнка
1905

Сын: Береглезов Филипп

Отец ребёнка: Береглезов Матвей

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ненадова (Береглезова) Анна

Отец ребёнка: Береглезов Матвей

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Береглезова) Клавдия

Отец ребёнка: Береглезов Матвей

Рождение ребёнка
1914

Сын: Береглезов Андрей

Отец ребёнка: Береглезов Матвей

Смерть
1971

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