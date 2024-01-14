Береглезов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Донской казак
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Артамонов (Береглезова) Ефимия
Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия
Рождение ребёнка
1905
Сын: Береглезов Филипп
Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ненадова (Береглезова) Анна
Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Береглезова) Клавдия
Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия
Рождение ребёнка
1914
Сын: Береглезов Андрей
Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия
Смерть
1956