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Береглезов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Береглезова (Солопова) Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
Донской казак
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Артамонов (Береглезова) Ефимия

Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия

Рождение ребёнка
1905

Сын: Береглезов Филипп

Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ненадова (Береглезова) Анна

Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Береглезова) Клавдия

Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия

Рождение ребёнка
1914

Сын: Береглезов Андрей

Мать ребёнка: Береглезова (Солопова) Феодосия

Смерть
1956

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