Ненадов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненадов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1929 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1929

Сын: Ненадов Леонид

Мать ребёнка: Ненадова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ненадова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненадова Анна

Смерть
Неизвестно
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