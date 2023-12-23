Евдокия Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Агапия Константинова

Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермошкин Андрей Константинов

Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Константинов

Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов

Смерть
Неизвестно
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