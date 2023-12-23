Евдокия Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Агапия Константинова
Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермошкин Андрей Константинов
Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Константинов
Отец ребёнка: Ермошкин Константин Семенов
Смерть
Неизвестно