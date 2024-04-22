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Ермошкин Константин Семенов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1853 ст.

Дата смерти

08.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1853 ст.

Отец: Ермошкин Семен

Мать: не указана

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 (данные по смерти - 59 лет)
Рождение ребёнка
1892 ст.

Дочь: Агапия Константинова

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермошкин Андрей Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дария Константинов

Мать ребёнка: Евдокия Егорова

Смерть
08.10.1912 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 По отношению Пристава 4 стана Бугульминского уезда от 4 октября 1912 года за N2215 причина смерти: о неосторожного падения в шестерню на мельнице
Похороны
10.10.1912 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 на отведенном кладбище
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