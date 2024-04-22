Ермошкин Константин Семенов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1853 ст.
Дата смерти08.10.1912 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Вычислено 1853 ст.
Отец: Ермошкин Семен
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 (данные по смерти - 59 лет)
Рождение ребёнка
1892 ст.
Дочь: Агапия Константинова
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермошкин Андрей Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дария Константинов
Мать ребёнка: Евдокия Егорова
Смерть
08.10.1912 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 По отношению Пристава 4 стана Бугульминского уезда от 4 октября 1912 года за N2215 причина смерти: о неосторожного падения в шестерню на мельнице
Похороны
10.10.1912 ст.
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215 на отведенном кладбище