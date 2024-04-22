(Ермошкин) Агапия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермошкин) Агапия Константинова

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Ермошкин Константин Семенов

Мать: Евдокия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109
Бракосочетание
01.06.1911 ст.

Муж: Шкарин Косма Стефанов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109 поручители по жениху: Села Новых Макалуш крестьяне Ивань Михайлов Шкарин и Иларион Данилов Шкарин. по невесте: села Новых Маклауш крестьяне Андрей Константинов Е... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.

Сын: Шкарин Петр Косьмин

Отец ребёнка: Шкарин Косма Стефанов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.

Сын: Шкарин Евсевий Косьмин

Отец ребёнка: Шкарин Косма Стефанов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл127об-128
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.

Сын: Шкарин Александр Косьмин

Отец ребёнка: Шкарин Косма Стефанов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл234об-235
Смерть
Неизвестно
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