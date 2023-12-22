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Шкарин Косма Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893

Отец: Степан (Стефан) Даниилов

Мать: Татиана Филиппова

Бракосочетание
01.06.1911 ст.

Жена: Агапия Константинова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109 поручители по жениху: Села Новых Макалуш крестьяне Ивань Михайлов Шкарин и Иларион Данилов Шкарин. по невесте: села Новых Маклауш крестьяне Андрей Константинов Е... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.

Сын: Шкарин Петр Косьмин

Мать ребёнка: Агапия Константинова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.

Сын: Шкарин Евсевий Косьмин

Мать ребёнка: Агапия Константинова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл127об-128
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.

Сын: Шкарин Александр Косьмин

Мать ребёнка: Агапия Константинова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл234об-235
Смерть
Неизвестно
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