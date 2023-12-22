Шкарин Косма Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.11.1893
Отец: Степан (Стефан) Даниилов
Мать: Татиана Филиппова
Бракосочетание
01.06.1911 ст.
Жена: Агапия Константинова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.501, лл108об-109 поручители по жениху: Села Новых Макалуш крестьяне Ивань Михайлов Шкарин и Иларион Данилов Шкарин. по невесте: села Новых Маклауш крестьяне Андрей Константинов Е... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1912 ст.
Сын: Шкарин Петр Косьмин
Мать ребёнка: Агапия Константинова
Рождение ребёнка
17.06.1914 ст.
Мать ребёнка: Агапия Константинова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл127об-128
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.
Мать ребёнка: Агапия Константинова
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.500, лл234об-235
Смерть
Неизвестно