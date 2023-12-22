Степан (Стефан) Даниилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Шкарин Данила Трофимов
Мать: Макрида Елисеева
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.
Дочь: Марина Стефанова
Мать ребёнка: Татиана Филиппова
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893
Мать ребёнка: Татиана Филиппова
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Петр Стефанов
Мать ребёнка: Татиана Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Филиппова
Смерть
Неизвестно