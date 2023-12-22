Степан (Стефан) Даниилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан (Стефан) Даниилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Шкарин Данила Трофимов

Мать: Макрида Елисеева

Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Марина Стефанова

Мать ребёнка: Татиана Филиппова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Шкарин Косма Стефанов

Мать ребёнка: Татиана Филиппова

Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Петр Стефанов

Мать ребёнка: Татиана Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Филиппова

Смерть
Неизвестно
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