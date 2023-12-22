Шкарин Данила Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1838
Дата смерти26.03.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1838
Отец: Трофим Спиридонов
Мать: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Макрида Елисеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларион Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрида Елисеева
Смерть
26.03.1913 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215