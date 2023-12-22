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Шкарин Данила Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1838

Дата смерти

26.03.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1838

Отец: Трофим Спиридонов

Мать: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Степан (Стефан) Даниилов

Мать ребёнка: Макрида Елисеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларион Данилов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макрида Елисеева

Смерть
26.03.1913 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.502, лл214об-215
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