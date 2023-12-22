Татиана Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Марина Стефанова

Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893

Сын: Шкарин Косма Стефанов

Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов

Рождение ребёнка
26.06.1898

Сын: Петр Стефанов

Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан (Стефан) Даниилов

Смерть
Неизвестно
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