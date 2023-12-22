Татиана Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.
Дочь: Марина Стефанова
Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.11.1893
Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов
Рождение ребёнка
26.06.1898
Сын: Петр Стефанов
Отец ребёнка: Степан (Стефан) Даниилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно