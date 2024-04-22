Ермошкин Андрей Константинов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Ермошкин Константин Семенов
Мать: Евдокия Егорова
Бракосочетание
19.01.1894 ст.
Жена: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367,
Рождение ребёнка
27.07.1898 ст.
Сын: Ермошкин Пантелеимон Андреев
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл10об-11 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
20.07.1900 ст.
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
09.05.1906 ст.
Дочь: Гликерия Андреев
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
17.07.1909 ст.
Дочь: Феврония Андреев
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл254об-255 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.
Дочь: Евдокия Андреев
Мать ребёнка: Ирина Андреев
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл50об-51 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Работа или профессия
Неизвестно
мельник на реке Уксада южнее от села Новый Маклауш
Смерть
Неизвестно