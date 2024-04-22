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Ермошкин Андрей Константинов

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермошкин Константин Семенов

Мать: Евдокия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1894 ст.

Жена: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.40, Д.367,
Рождение ребёнка
27.07.1898 ст.

Сын: Ермошкин Пантелеимон Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл10об-11 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
20.07.1900 ст.

Сын: Ермошкин Трофим Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл35об-36
Рождение ребёнка
18.05.1904 ст.

Сын: Ермошкин Симеон Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл98об-99 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
09.05.1906 ст.

Дочь: Гликерия Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
17.07.1909 ст.

Дочь: Феврония Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл254об-255 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
01.07.1911 ст.

Сын: Ермошкин Филипп Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл149об-150 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Рождение ребёнка
29.07.1912 ст.

Дочь: Евдокия Андреев

Мать ребёнка: Ирина Андреев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО Ф.32, О.38, Д.499, лл50об-51 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Андрей Константинов Ермошкин и законная его жена Ирина Андреева, оба православные.
Работа или профессия
Неизвестно
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
мельник на реке Уксада южнее от села Новый Маклауш
Смерть
Неизвестно
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