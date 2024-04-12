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Пауткин Мирон Петрович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Пауткин Пётр Андреевич

Мать: Пауткина Устинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пауткина Анастасия Мироновна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пауткина Антонина Мироновна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пауткин Алексей Миронович

Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пауткина Агриппина Мироновна

Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Анна Феофилактовна

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