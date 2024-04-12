Пауткин Мирон Петрович
Место рождения
Дата рождения1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пауткина Анастасия Мироновна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пауткина Антонина Мироновна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пауткин Алексей Миронович
Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пауткина Агриппина Мироновна
Мать ребёнка: Пауткина Анна Феофилактовна
Бракосочетание
Неизвестно