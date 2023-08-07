Пауткина Устинья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Баева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Овечкина Анисья Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Виногорова Мария Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1909