Пауткина Устинья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Устинья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Баева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1846

Сын: Пауткин Захар Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Овечкина Анисья Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1851

Сын: Пауткин Мирон Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Виногорова Мария Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1949

Сын: Пауткин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Андреевич

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Пётр Андреевич

Смерть
1909
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