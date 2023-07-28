Виногорова (Пауткина) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Виногорова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Пирогова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Виногоров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Виногоров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Егошина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Виногоров Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Глушкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Виногорова Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Дудина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович