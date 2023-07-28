Виногорова (Пауткина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виногорова (Пауткина) Мария Петровна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1852

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Виногорова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Пирогова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1880

Сын: Виногоров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1884

Сын: Виногоров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Егошина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1888

Сын: Виногоров Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Глушкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Виногорова Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Дудина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Виногоров Иван Михайлович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл