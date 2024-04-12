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Пауткин Сергей Петрович

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883

Сын: Пауткин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пауткина Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение
1949

Отец: Пауткин Пётр Андреевич

Мать: Пауткина Устинья Егоровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пауткина Фёкла Леонтьевна

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