Пауткин Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пауткина Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна
Рождение
1949
Отец: Пауткин Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Пауткина Фёкла Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно