Пауткина Фёкла Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пауткина Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Акулина Сергеевна
Отец ребёнка: Пауткин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно