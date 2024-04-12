Пауткина (Смоленцева) Анна Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина (Смоленцева) Анна Феофилактовна

Место рождения

Большой Сабанер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Сабанер, Куженерский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Пауткина Анастасия Мироновна

Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Пауткина Антонина Мироновна

Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1873

Сын: Пауткин Алексей Миронович

Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пауткина Агриппина Мироновна

Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Мирон Петрович

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