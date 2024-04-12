Пауткина (Смоленцева) Анна Феофилактовна
Место рождения
Дата рождения1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Пауткина Анастасия Мироновна
Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Пауткина Антонина Мироновна
Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пауткин Алексей Миронович
Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пауткина Агриппина Мироновна
Отец ребёнка: Пауткин Мирон Петрович
Бракосочетание
Неизвестно