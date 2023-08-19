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Пауткина Агриппина Мироновна
Пауткина Агриппина Мироновна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1885
Пол
Женский
Отец
Пауткин Мирон Петрович
1851 г.р.
Мать
Пауткина (Смоленцева) Анна Феофилактовна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец:
Пауткин Мирон Петрович
Мать:
Пауткина Анна Феофилактовна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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