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Пауткина Агриппина Мироновна

Место рождения

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Пауткин Мирон Петрович

Мать: Пауткина Анна Феофилактовна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл