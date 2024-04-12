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Ткаченко Даниил Логвинович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

20.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1887

Отец: Ткаченко Логвин Андреевич

Мать: Ткаченко Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1912

Дочь: Евдокия Даниловна

Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Ткаченко Иван Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна

Рождение ребёнка
10.08.1915

Сын: Ткаченко Максим Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна

Рождение ребёнка
19.05.1919

Сын: Ткаченко Николай Данилович

Мать ребёнка: Ткаченко Марфа Сафроновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Марфа Сафроновна

Смерть
Неизвестно
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