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Ткаченко Логвин Андреевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ткаченко Андрей Евстафьевич

Мать: Ткаченко Александра Константиновна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мавра Логвиновна

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна

Бракосочетание
21.10.1884

Жена: Ткаченко Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
20.01.1887

Сын: Ткаченко Даниил Логвинович

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1889

Сын: Ткаченко Иван Логвинович

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Белоус Мария Логвиновна

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно
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