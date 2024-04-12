Ткаченко Логвин Андреевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мавра Логвиновна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Бракосочетание
21.10.1884
Рождение ребёнка
20.01.1887
Сын: Ткаченко Даниил Логвинович
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1889
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Белоус Мария Логвиновна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно